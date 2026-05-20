Image: Raymond Wong / Gizmodo US 今年の秋のAppleの発表会はみどころがたくさん。ジョン・ターナス氏のCEOとしての初舞台、噂されまくっている折りたたみiPhoneと期待が高まります！ その中で地味な発表になりそうなのがApple Watch。今年はApple Watch Series 12の発表が期待されますが、外観はほぼSeries 11。大きなアップデートはなさそうです。中国SNS、Weiboでリーク情報を発信するIn