本当に無関係なのか――。【もっと読む】衆院選「中傷動画」問題で高市首相「秘書を信じる！」超強気答弁が“命取り”に…追及ネタ再投下される恐れ高市首相が19日、訪韓前のぶら下がりで、昨年の自民党総裁選や今年の衆院選において、高市陣営が他候補への誹謗中傷動画を作成、SNSに投稿したとする週刊文春の報道を改めて否定した。18日のインターネット番組で、中傷動画を作成したと証言した男性についても「私も秘書も会っ