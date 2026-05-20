「嵐のラストツアーの大阪公演が、5月15日から17日にかけて、京セラドーム大阪で行われました。歌やダンスは公演を重ねるごとに洗練されてきており、最高のパフォーマンスを東京で開催されるラストステージにぶつけるそうです」（芸能関係者）5月31日の東京ドーム公演をもって、活動を終了する嵐。3月13日に開催された大和ハウス プレミストドーム（旧札幌ドーム）公演で再始動したものの、テレビなどのマスメディアには一切露出し