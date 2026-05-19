スマートフォンやリモートワークが普及する中、今増えてきている「イヤホン難聴」。これについて、日本テレビ系情報番組『DayDay.』(毎週月〜金曜9:00〜)が18日の放送で取り上げ、SNSでは、「イヤホン、つい音量を上げがちだから気をつけなきゃ」といった注意喚起のような声が上がっている。『DayDay.』MCの山里亮太「イヤホン難聴」は今、若い世代に広がっているという、いわば「現代病」。WHOも10億人以上にリスクがあるとして対