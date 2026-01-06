【月1エヴァ「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Ｑ」（※上映バージョン：3.333）】 1月9日～1月15日 上映

「エヴァンゲリオン」シリーズ劇場版作品「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Ｑ」が本日1月9日から期間限定で上映される。期間は1月15日まで。

今回の上映は、「月1エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026（以下、月1エヴァ）」の一環として実施されるもの。「月1エヴァ」は2025年10月から実施されており、それぞれ1週間ずつの期間限定で、6作品が全国の劇場にて上映されるという企画で、「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破」に続き、「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Ｑ」（※上映バージョン：3.333）が上映される。また今回、短編映像「EVANGELION:3.0(-46h)」と、モーションコミック「EVANGELION:3.0(-120min.)」も同時上映される。

数量限定の入場者プレゼントとして、各作品のポスタービジュアルがデザインされたスマートフォンサイズのステッカーが用意されている。6作品のポスタービジュアルが当時の初出時のままデザインされており、1回の鑑賞につき、1人1枚配布される。

数量限定入場者プレゼント スマートフォンサイズ ステッカー（イメージ）

【「月1エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026」以降上映スケジュール】

・1月9日～1月15日

「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Ｑ」※上映バージョン：3.333（同時上映：「EVANGELION:3.0(-46h)」、「EVANGELION:3.0(-120min.)」）

※「EVANGELION:3.0(-120min.)」は、モーションコミック作品となります

・2月13日～2月19日

「シン・エヴァンゲリオン劇場版」※上映バージョン ：3.0＋1.01

配給：カラー

配給協力：K2 Pictures

【上映劇場 情報】

※日程は上映劇場によって異なる可能性がございます。詳しくは各上映劇場の公式サイトをご確認ください。

(C)カラー／EVA製作委員会 (C)カラー

