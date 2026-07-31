プロ野球ニュース
『プロ野球ニュース』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月7日
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DeNAのルーキー・宮下朝陽 敵投手の投球に怒りあらわも…擁護の声
木下里都の内角球に怒りを見せたが、DeNA OBは「負けん気が必要」と擁護
J-CASTニュース
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大切な「8・6」なのに 広島カープ、巨人に逆転負けで最下位転落
七回に4失点を許す展開で今季5度目の2桁失点、最下位に転落している
デイリースポーツ
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広島カープ、ゾンビたばこ騒動影響が主力に…小園海斗、レギュラー剥奪危機
デイリー新潮
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超満員の試合で世紀の大誤審？元プロ野球審判が語る、デビュー戦での悲劇
livedoor ECHOES
2026年8月6日
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巨人 今オフに菅野智之を買戻しも？OB見解「球団の総意は、復帰して…」
日刊ゲンダイDIGITAL
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任天堂が熊本地震の被災者向けにSwitch無償修理と義援金寄付を発表
災害救助法適用地域の住民を対象にSwitch2などを原則無償で修理する
GAME Watch
2026年8月5日
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ソフトバンクが日本ハムとの接戦制す、優勝マジック37が点灯
スポーツ報知
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ロッテ・益田直也が通算250セーブ達成 右腕の目に涙も「泣いたらアカンと」
8月4日の西武戦で9回を3者凡退に抑え、今季2セーブ目を記録した形
スポニチアネックス
2026年8月4日
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中谷潤人 プロ野球始球式に挑戦「皆さまの印象に残る、光る1球を投げたい」
スポニチアネックス
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「プロ野球オールスターは1試合で十分」江本孟紀氏が持論を展開
集英社オンライン
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阪神・佐藤輝明が三冠王を獲る可能性 掛布雅之氏が見解「大いにある」
Sportiva
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プロ野球で「打率3割打てる右打者」が急減 スカウト見解「右のほうが…」
東スポWEB
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日本のプロ野球にピッチクロック導入が決定 狙いは「国際化」
来季開幕前の導入を視野に入れ、秒数などルール詳細を今後検討する
スポーツ報知
2026年8月3日
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MicrosoftがXbox Series X|S全モデルを一律3万円値上げ、8月1日から実施
全モデルで一律3万円値上げされ、4度目の改定となる今回は6月に予告済み
GAME Watch
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AmazonでAppleのAirPods Pro 3が参考価格から14%オフの特別価格で販売中
AirPods Pro 3が参考価格42,800円から14%オフの36,800円で販売中
GAME Watch