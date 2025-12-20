「∞ひっこぬきピクミン DX 赤ピクミン/青ピクミン/黄ピクミン」が本日12月27日に発売おなじみのサウンドと合わせてひっこぬく感触を何度でも体感できる
バンダイは、「∞ひっこぬきピクミン DX 赤ピクミン」、「∞ひっこぬきピクミン DX 青ピクミン」、「∞ひっこぬきピクミン DX 黄ピクミン」を12月27日に発売する。価格は各2,200円。
今回発売されるのは、任天堂のアクションゲーム「ピクミン」シリーズに登場するピクミンたちをひっこぬく感触を、おなじみのサウンドと合わせて何度でも体感できるおもちゃ。赤ピクミン、青ピクミン、黄ピクミンの3種類が用意されており、ときどきレア音も鳴るため、繰り返し何度もひっこぬきたくなるような仕様となっている。
【セット内容】
・本体 1
［使用電池］
・LR44×2個（付属）
(C) Nintendo