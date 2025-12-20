【∞ひっこぬきピクミン DX 赤ピクミン/青ピクミン/黄ピクミン】 12月27日 発売 価格：各2,200円 対象年齢：6歳以上

「∞ひっこぬきピクミン DX 赤ピクミン」

　バンダイは、「∞ひっこぬきピクミン DX 赤ピクミン」、「∞ひっこぬきピクミン DX 青ピクミン」、「∞ひっこぬきピクミン DX 黄ピクミン」を12月27日に発売する。価格は各2,200円。

　今回発売されるのは、任天堂のアクションゲーム「ピクミン」シリーズに登場するピクミンたちをひっこぬく感触を、おなじみのサウンドと合わせて何度でも体感できるおもちゃ。赤ピクミン、青ピクミン、黄ピクミンの3種類が用意されており、ときどきレア音も鳴るため、繰り返し何度もひっこぬきたくなるような仕様となっている。

画像は「∞ひっこぬきピクミン DX 赤ピクミン」

【∞ひっこぬきピクミン DX 赤ピクミン】 【∞ひっこぬきピクミン DX 青ピクミン】 【∞ひっこぬきピクミン DX 黄ピクミン】

【セット内容】
・本体 1

［使用電池］
・LR44×2個（付属）

(C) Nintendo