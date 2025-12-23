吉沢亮（31）が主演する映画「国宝」が、邦画実写作品の歴代興行収入ランキングで第1位となった。任侠の家に生まれながら歌舞伎の名門の家に引き取られた主人公・喜久雄と、その家の御曹司として将来を約束された俊介、立場の異なる二人が芸を極めていくさまを描いた映画の大ヒットが歌舞伎界に与えた影響は明らかで、歌舞伎座では連日大入り日が続いているという。一方で、今年6月、祖父は人間国宝、父は重要無形文化財と、まさに劇中に登場するような御曹司ともいうべき歌舞伎役者・中村児太郎（こたろう・32）が妻に凄絶なDVを働いていたことを「週刊新潮」が報じていた（以下、「週刊新潮」2025年6月26日号をもとに加筆・修正しました）。

中村児太郎のInstagramより

22年ぶりの快挙

「実写の邦画で興行収入が100億円を超えたのは、平成15年に公開された『踊る大捜査線THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』以来、22年ぶり。劇場公開が始まった6月以降、歌舞伎座の来場者も急増しています」

とは歌舞伎担当記者。席の9割近くが埋まる大入り日が続出しているという。

映画の影響は明らかで、

「連日、劇場が用意しているイヤホンガイドの貸し出し所には長蛇の列が。作品のあらすじや見どころ、歌舞伎独特の約束事や役者の所作、小道具や化粧の意味などを分かりやすく解説してくれますからね。歌舞伎鑑賞に慣れていない人が増えたせいでしょう」

養成所への問い合わせが急増

劇中で吉沢演じる主人公・喜久雄は、任侠の家の生まれだが、

「梨園とは無関係な家に生まれた場合、歌舞伎役者になる道は二つ。国立劇場に併設されている養成所に入所するか、坂東玉三郎（75）や片岡愛之助（53）のように、歌舞伎役者の養子や弟子に入るかですね」（同）

昭和45年に開設された、国立劇場養成所の歌舞伎俳優研修は女人禁制。応募資格は中学校卒業以上の男子に限られ、年齢は23歳以下。経験は不問で、歌舞伎とは無縁に育った若者たちに歌舞伎の実技や日本舞踊、発声法、化粧や着付けの作法、立ち回りなどを2年間にわたって教え込むという。現在、活躍する歌舞伎俳優はおよそ300人だが、その約3分の1が養成所出身者とされる。

「かつては毎年、15人ほどの新入生を迎えていたものの、最近は2〜3人。たった一人という年もありました。ところが、『国宝』が公開された6月以降、入所に関する問い合わせが飛躍的に増えているんです」

凄絶なDV

そんな空前の歌舞伎ブームに影を落とす出来事が。祖父に人間国宝の七代目中村芝翫（しかん）、父に九代目中村福助（65）を持つ中村児太郎が、妻に凄絶なDVを働いていたのである。

暴行の被害に遭った児太郎の妻・梢さん（仮名）が打ち明ける。

「彼と初めて会ったのは10年ほど前。私が当時働いていた六本木のクラブでのことでした。その頃はお酒も飲まず、クールで優しいという印象でした」

交際を経て、21年1月に二人は入籍。梢さんは結婚前、児太郎の両親に会わせてもらえなかったという。

「何回かお会いする日を決めていたのですが、いつも理由をつけてダメになって。後で分かりましたが、彼は結婚についてご両親に何も言っていませんでした」

結婚に際して、異例の約束も交わしていた。

「結婚のことはしばらく隠そう、と。発表したら、私は“奥様業”をやらないといけないけど、私にはできないだろうと言われました。私もやりたくなかったので、異存はなかった。あと、私が夜の仕事をしていたのも梨園では印象が良くないのではないかと、彼は気にしていました」

血だらけになるまで暴行

人目をしのぶ結婚生活を送る中で、児太郎は梢さんの前でも飲酒するようになっていた。そして、決定的な事件が起きたのは21年11月。二人で食事をした帰りのタクシーで、

「ささいなことで口論になり、私は日頃の鬱憤（うっぷん）を吐き出しました。すると、彼が私の髪の毛をつかんできた。私がタクシーを降りると、彼に倒され、顔を地面に押し付けられました」

目撃者の通報により、警官が駆け付ける騒ぎに。その警官の付き添いのもと、二人は家路に就いた。

「彼は警官に“こいつは酔っ払っているだけだから、大丈夫”と。家の中に入って私が“離婚したい”と言うと、腕を首にたたきつけられて……」

児太郎は、その場から逃れようとする梢さんの髪をふたたびつかみ、馬乗りに。凄惨な暴行に及んだのだ。

「私も酔っていましたが、頭の中は冷静になって、“これじゃダメだ。死んじゃう”って。“待って。やめて。こんなことしたら仕事も全部ダメになるよ”って言って。向こうもハッとした様子でした。私が血だらけなので、焦っていたと思います」

「顔は腫れ上がっていて……」

事態が公になることを恐れたのか、児太郎は梢さんが外に出ることを許さず、救急車も呼ばなかった。

「私は実家に連れて行ってと頼み、彼も“実家なら”ということで、タクシーで一緒に向かいました」

梢さんの母が証言する。

「真夜中に娘は靴も履かず、靴下も片方は脱げた状態で家に駆け込んできました。顔は腫れ上がっていて、洋服は血だらけ。頭が真っ白になりましたね」

母は児太郎に詰め寄った。

「“あなた、何をしたの？”と問い質すと、彼は両手を広げて“僕は何もしてません。梢さんが勝手に家の壁に頭をぶつけたんです”と言い出しました」

体当たりや背負い投げも

むろん、そんな詭弁は通じない。医師から〈顔面骨骨折〉〈頚椎捻挫〉、各部位の打撲傷などの診断が下った梢さんの元へ、事件から約ひと月後、父を伴った児太郎が謝罪に現れた。

「福助さんは泣きながら“申し訳ない”と謝りましたし、児太郎君も土下座をしていました」（梢さん）

二度と暴力は振るわない。もし振るった場合は、梢さんに1000万円を支払う。こうした内容の誓約書まで交わした二人だが、穏やかな暮らしは続かなかった。

「稽古だと言いながら、酔っ払って帰ってくる彼を責めたときには、“殴らなければ暴力じゃないだろう”と言って、ウォーターサーバーの本体を投げつけられたり、体当たりや背負い投げもされました。週刊誌に告発する可能性をほのめかすと、“週刊誌、つぶすから大丈夫”“お前とお前の家族もつぶすから”と脅してきたこともあります」（同）

度重なる暴力に耐えかねた梢さんは昨年12月、ついに家を飛び出したのだった。

度重なる暴力に耐えかねた梢さんは昨年12月、ついに家を飛び出したのだった。

