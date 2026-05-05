厚生労働省の調査によると、日本人の平均寿命は男性81歳、女性87歳と世界最高水準に達しています。この「人生100年時代」において、老後資金を自分のために使い切るという選択は一見合理的ですが、自身の寿命を決めつけてしまうと取り返しのつかない悲劇を招きかねません。カズオさん（仮名・83歳）も親友の孤独死を機に3,500万円の貯蓄を使い切る計画を立てたものの、長生きリスクに怯える一人です。その実態に迫ります。「寿命を