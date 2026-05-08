笹川友里がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「DIGITAL VORN Future Pix」（毎週土曜 20:00〜20:30）。この番組では、デジタルシーンのフロントランナーをゲストに迎え、私たちを待ち受ける未来の社会について話を伺っていきます。5月2日（土）の放送は、先週に引き続き、株式会社JALカード 代表取締役社長CEOの西畑智博（にしはた・ともひろ）さんが登場。顧客データをベースにしたAI活用、企業DX成功の鍵について話