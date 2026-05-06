さまざまなジャンルで親が芸能人の「2世」が活躍しているが、特に多いのが「2世俳優」だ。最近では祖父も芸能人だった「3世俳優」まで登場し、ドラマや映画で存在感を示している。そんな中、2世俳優を多く起用しているテレビ局がNHKだ。現在放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』をはじめ、朝ドラ『風、薫る』、夜ドラ『ラジオスター』にも2世俳優が出演中で、各作品の主要な役を務め、高い存在感を放っている。◆NHKが「2世」を重