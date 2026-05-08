俳優・香川照之（市川中車）の長男で歌舞伎俳優の市川團子（だんこ）が、撮影ショットを披露した。８日までに自身のインスタグラムを更新し「皆さま、こんにちは。市川團子でございます」と書き出し、「５月７日発売の『ＬＥＥ』６月号に出させていただいてます。是非、ご覧くださいませ」と呼びかけた。ブラウンのジャケット姿で目線を外してポーズ。色気あふれるハンサム顔に、フォロワーは「本日もかっこよくてありがとう