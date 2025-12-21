この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の長橋真吾氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【デジタルマーケティングの上流設計ガイド】トークシナリオ構成」と題した動画を公開し、現代の市場で勝ち抜くための「上流設計」の重要性を解説した。



長橋氏はまず、「商品が売れない業界や、レッドオーシャンにいる方々」が直面する課題として、SNS運用やWeb広告といった「下流の戦い」だけでは「消耗戦になってしまう」と警鐘を鳴らす。多くの企業が同じような手法に頼るなかで、資金力のある企業だけが勝つ構造になっていると指摘した。



この状況を打開する鍵が、ビジネスモデル全体を見直す「上流設計」であると長橋氏は語る。これは、かつて「マーケットイン」と呼ばれていた考え方であり、単に流行りの手法に飛びつくのではなく、市場全体を俯瞰して自社の「勝ち筋」を見つけ出すアプローチだ。「SEOやりましょう、SNSやりましょうという下流の話ではなく、マーケットからビジネスモデルごとマーケティングをどう組んでいくか考えていきましょう」と、その本質を説明した。



動画では、上流設計の全体像がホワイトボードを用いて解説される。その中心となるのが「市場・業界定義」であり、「顧客」「競合・業界」「自社」の3つの視点から分析し、ビジネス成功の鍵となる「KSF（キーサクセスファクター）」を特定するプロセスが示された。さらに、顧客の「KBF（Key Buying Factor：購買決定要因）」を深く理解し、それに応える自社の能力、すなわち「ケイパビリティ」を特定・再設定することの重要性も強調された。



長橋氏は、「（市場分析によって）他社が提供できていない“穴”が見つかっても、自社にそれを提供する能力がなければ意味がない」と述べる。市場のニーズに合わせて自社の強みを強化・再構築していくことが、他社に真似されない「参入障壁」となり、持続的な成長に繋がるのだという。



現代のマーケティングにおいて、小手先のテクニックだけで勝ち続けることは難しい。自社が戦うべき市場はどこで、顧客は何を求めているのか。そして、自社は何を提供できるのか。こうした根本的な問いから戦略を組み立てる「上流設計」こそが、消耗戦から抜け出すための羅針盤となるだろう。