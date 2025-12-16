Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê¤Ç30ÂåÃË½÷£²¿Í»àË´¡¡ÍøÍÑ¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¸ì¤Ã¤¿¹âµéÅ¹¤ÎàÌÕÅÀá
¡¡Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Ë¤¢¤ë¹âµé¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê¡Ö£Ó£Á£Õ£Î£Á£Ô£É£Ç£Å£Ò¡×¤Ç£±£µÆü¡¢²Ð»ö¤¬µ¯¤¡¢£³£°Âå¤ÎÃË½÷£²¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±£µÆüÀµ¸á¤´¤í¡Ö¥µ¥¦¥ÊÅ¹¤«¤é²ÐºÒÍÑ¤Î¥Ù¥ë¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È£±£±£°ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î²Ð»ö¤ÇÃË½÷£²¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤Î¸Ä¼¼¤ÎÇØ¤â¤¿¤ì¤Ê¤É¤¬¹õ¤¯¾Ç¤²¡¢£²¿Í¤Ï¸ª¤äÇØÃæ¤Ê¤É¤Ë¤ä¤±¤É¤òÉé¤¤¡¢¼¼Æâ¤ÎÆþ¸ýÉÕ¶á¤ÇÃË½÷¤ÏÀÞ¤ê½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤¬½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÐºÒ¤Î¤¢¤Ã¤¿¥µ¥¦¥ÊÅ¹¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤ÈàÂç¿Í¤Î±£¤ì²Èá¤ò¤¦¤¿¤Ã¤¿´°Á´¸Ä¼¼¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¥¦¥Ê¡£¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢³Æ¸Ä¼¼¤Ë¤Ï¥µ¥¦¥Ê¥ë¡¼¥à¡¢¥Ò¥Î¥¤Î¿åÉ÷Ï¤¡¢³°µ¤Íá¤¬¤Ç¤¤ë¥Ù¥Ã¥É¤¬´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÁ¶â¤Ï¥Ó¥¸¥¿¡¼¤¬£±£²£°Ê¬¤Ç£±Ëü£¹£°£°£°±ß¤«¤é¤Ç¡¢²ñ°÷¤Ë¤Ï¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤«¤é¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤Þ¤Ç¤Î£µ¤Ä¤Î¥é¥ó¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É²ñ°÷¤Ï·î³Û£³£¹Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½îÌ±¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤²Á³ÊÀßÄê¤À¤¬¡¢¥»¥ì¥ÖÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´°Á´¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¶õ´Ö¤È¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÆâÁõ¤ÇÉ¾È½¤Ï¾å¡¹¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÍøÍÑµÒ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ö£²¡¢£³Ç¯Á°¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¹âµé¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê¤ÎÀè¶î¤±Åª¤Ê¤ªÅ¹¤Ç²¿ÅÙ¤«ÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÀÖºä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÏÉÙÍµÁØ¤¬Â¿¤¤¡£ÅÚÃÏÊÁ¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¹ç¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¥µÈÓ¡Ê¥µ¥¦¥Ê¸å¤Î¿©»ö¡Ë¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡£¶è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÃË½÷¤¬ÊÌ¡¹¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢£Ó£Á£Õ£Î£Á£Ô£É£Ç£Å£Ò¤ÏÃË½÷°ì½ï¤ÇÆþ¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤â¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê¹âµé¥µ¥¦¥Ê¤Î²ñ°÷¤ÎË¿¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë
¡¡ºòº£¤Î¥µ¥¦¥Ê¥Ö¡¼¥à¤ÇÃË½÷¤È¤â¤ËÍøÍÑ¼Ô¤¬µÞÁý¤·¡¢¿Íµ¤Å¹¤Ïº®¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÃøÌ¾¿Í¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤âÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£¥Ë¡¼¥º¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÐºÒ¤¬µ¯¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÉÔ°Â¤ÊÌÌ¤âÏªÄè¤¹¤ë¡£¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¶õ´Ö¤âÍß¤·¤¤¤±¤É¡¢¸Ä¼¼¤À¤È¼þ¤ê¤Ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤ÏÉÔ°Â¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡×¡ÊÆ±¡Ë¡¡
¡¡£Ó£Á£Õ£Î£Á£Ô£É£Ç£Å£Ò¤ÏÆ±Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ËÅöÌÌ¤Ï±Ä¶È¤òÄä»ß¤¹¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤´°äÂ²¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢À¿°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¡×¤È¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¸¶°øµæÌÀ¤â¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£