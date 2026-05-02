お笑いコンビ・TKOの木本武宏氏がABEMA的ニュースショーに出演した際に、サウナで遭遇したゾッとする体験について語る場面があった。【映像】TKO木本が注意したまさかの人物木本は「サウナに入っていたんですよ。隣に僕より年配の方がいらっしゃった。それで先に出て行かれた。サウナに小さい小窓があって、そこから見えたんですけど、見たときにそう思ってしまったのだが、汗を流さずに水風呂に入られた。すごく狭い水風呂や