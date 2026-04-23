「邪魔しないでニャ」 子猫のお気に入りの秘密基地は…？YouTubeチャンネル「サウナ猫しきじ」では、エアコンの上で自由気ままに過ごす子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「しっぽピコピコしてないで降りてきなさい」「飼い主さんとの攻防もかわいい」の声が続出しました。【画像5枚】飼い主さんが「どこ！？」と探したら…これが、“秘密基地”でくつろぐ子猫です！注目を集めたのは「エアコンに挟まって降りられな