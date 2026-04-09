大食いタレントの「もえあず」こと、もえのあずき（38）が、いちご狩りで1515個のいちごを食べる動画を公開し、「数字見間違えたかと二度見してしまった」「いっぱい食べたね！すごすぎる」など反響が寄せられている。【映像】もえあずがいちごを大食いする様子や水着姿（複数カット）バラエティー番組や自身のSNSで大食いする姿を見せてきたもえあず。にも関わらず、すらりとした体形を維持し、サウナやプールでの水着姿を披