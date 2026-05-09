先日、30歳での現役引退を表明したドルトムントDFニクラス・ズーレ。ドイツ代表でも活躍してきた実績を持つ選手だが、何度か『体重』に関して厳しい指摘を受けてきた。195cmと背の高い選手ではあるが、重い時には体重が110kgにも達したとされ、激太り疑惑の写真を撮られたこともある。ズーレもそのことは理解していたようで、バイエルン時代のちょっとしたエピソードを明かしている。ポッドキャスト『Spielmacher』にて、ズーレは