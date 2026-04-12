客が勝手にサウナの設定温度を変えて室温が150℃近くまで上昇、施設全館に警報が鳴り響くというトラブルが発生した。昨年12月に個室サウナで死亡事故が起きたばかりのなか、客による故意で危険を招いたこの事案。いったい何があったのか、店主に話を聞いた。 【画像】「美しい三代目店主」と定評の井上美菜さん、脱衣所や壊れた警報機の写真も 機械室を確認したら温度が150℃近くまで上がっていた 4月10日、愛知県名古屋市で昭