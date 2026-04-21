サウナが身体に良い効果を実際に与えているかどうか、ウェアラブルデバイスの利用データを分析した調査が報告されました。その結果、サウナに入る日は最低心拍数が低下し、運動以上に身体への回復効果を与える可能性があると示されました。Saunas Lower Your Heart Rate More Than Exercise - Terra Researchhttps://tryterra.co/research/sauna-effect-on-heart-rateサウナは古代フィンランドの原始時代から存在し、常に治療効果