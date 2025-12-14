◇WTTファイナルズ香港2025 張本智和4-2モーレゴード（14日、中国・香港）

卓球の年間王者を決めるWTTファイナルズ香港の男子シングルス決勝が行われ、世界ランキング5位の張本智和選手が同4位・スウェーデンのモーレゴード選手と対戦しました。

張本選手はモーレゴード選手に対して通算1勝2敗でしたが、試合は第1ゲーム序盤、リードする展開を作りますが5-4から3連続ポイントを許し5-7と逆転。それでもそこから4連続ポイントで再逆転し、最後は11-8で第1ゲームを奪います。

第2ゲームはリードを許す展開。台のエッジギリギリのショットやネットインなどもあり5-11でこのゲームを落とします。第3ゲームは5-5から2連続ポイントでリード、終盤9-9と同点とされましたが張本智和選手のサーブから2連続ポイントでゲームカウント2-1としました。

第4ゲームは序盤から4連続ポイント、中盤8-7の1点差に詰め寄られると張本選手はタイムアウトをとりますが、世界ランク4位のモーレゴード選手が実力を見せ、10-12でとられます。

第5ゲームは変化をつける相手に苦戦し終盤までリードを許します。先にゲームポイントを握られますが、12-12まで巻き返すと2連続ポイントで大きなゲームを奪いました。

勢いに乗った張本選手は序盤から4連続ポイント。さらに相手のネットインを冷静に対応し5連続ポイントを奪います。そのままリードをキープし10-2とチャンピオンシップポイントを奪うと最後は相手のアウトで勝利。シングルス年間王者を獲得しました。

張本選手は前回まで4度WTTファイナルズに出場し3回2位。今回5度目の出場でついに壁を破り、日本勢初となる悲願のWTTファイナルズ優勝を果たしました。

◆決勝結果 張本智和−モーレゴード11−8/5−11/11−9/10−12/14−12/11−2