卓球女子シングルスの世界ランキングで３位に浮上した張本美和（木下グループ）に対し、中国メディアも反応している。国際卓球連盟は１１日、最新の世界ランキングを発表。女子シングルスで日本勢のトップ５位だった張本が自身初のトップ３入り。男子シングルスで兄の張本智和（トヨタ自動車）は３位をキープしており、最強兄妹の名を確固たるものにした。直近の世界選手権団体戦（英ロンドン）は銀メダル。決勝では第１試合