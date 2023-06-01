◇卓球・世界選手権団体戦男子決勝日本0―3中国（2026年5月10日英ロンドン）男子決勝が行われ、日本は中国と対戦し0―3で敗れ、57年ぶりの金メダル獲得はならなかった。中国は大会12連覇。日本の銀メダルは10年ぶり。第1試合は世界ランキング3位の張本智和（トヨタ自動車）が登場。梁靖崑（同21位）を相手に11―8、11―4と2ゲーム連取の好スタートを切ったが、激しい打ち合いとなった第3ゲームに9―11で梁に押し切られ