自身のXで回顧卓球のWTTツアー上位選手が集うWTTファイナルズ香港は14日、同地で行われ、男子シングルス決勝で世界ランク5位の張本智和（トヨタ自動車）は、同4位のトルルス・モーレゴード（スウェーデン）を4-2で撃破。4度目の決勝で、悲願の初タイトルを手に入れた。15日、自身のXを更新し、「今まで3度の準優勝、4度目の正直でやっと優勝できました！」と歓喜した。日本時間14日午後11時ごろに決着した決勝。その16時間後に