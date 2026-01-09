WTTチャンピオンズ・ドーハ卓球のWTTチャンピオンズ・ドーハは現地時間8日に男子シングルス1回戦が行われ、世界ランキング4位の張本智和（トヨタ自動車）が同11位の向鵬（中国）に3-0で勝利し、2回戦に進出した。初戦から中国の強豪を圧倒し、ネット上のファンも興奮していた。中国でも4番手に位置する実力者を相手にしなかった。第1ゲームを11-4で圧倒すると、第2、3ゲームは得意のチキータが冴え渡り、そのままストレートで