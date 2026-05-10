卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」は、10日に決勝が行われ、日本男子は中国と対戦する。57年ぶりの戴冠を目指す中、過去11大会連続金メダルの中国との頂上決戦に臨む。過去最強とも呼べる布陣を揃え、2016年大会以来の決勝進出を果たした日本男子。中国を撃破しての金メダル獲得なるか、注目が集まる。 ■世界1位・王楚欽のエース起用は確実 今回の日本男子は、世界ランキング3