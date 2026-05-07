卓球の世界選手権団体戦（７日、英ロンドン）で、男子日本代表が２大会ぶりのメダルを決めた。準々決勝ではリーグ戦で敗れたドイツと再戦し、３―１で快勝。３位決定戦は行われないため、表彰台が確定した。第１試合でエース・張本智和トヨタ自動車）がベネディクト・デューダを３―０で下すと、第２試合は全日本王者・松島輝空がリーグ戦で屈したチウ・ダンに３―１で勝利を収めた。第３試合は戸上隼輔井村屋グループ）が