12月14日まで香港で行われた、卓球の世界ランキング上位選手で争う『WTTファイナル』。男子シングルスで、日本の張本智和が4度目の決勝にして悲願の初優勝を果たした。【写真】卓球元日本代表が、中国で“女優デビュー”していた試合後のインタビューで「喉から手が出るほど欲しかったタイトルだが、いざ優勝してみると現実感がない。信じられない」と語った張本。前身大会であるワールドツアー・グランドファイナルだった2018