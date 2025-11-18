大谷は2021、2023〜2025年と計4度のMVP受賞

ドジャース・大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、全米野球記者協会によるナ・リーグの最優秀選手賞（MVP）を満票で受賞した。米データ会社によると、複数回の満票MVPは唯一無二の偉業だという。米ファンも「ショウヘイはユニコーン」などと称賛と脱帽の声を寄せている。

大谷は今季自己最多となる55本塁打をマークした。MLB公式に掲載されているスタッツでは、146得点、長打率.622、OPS1.014、89長打、380塁打、20敬遠、ISO.340の“7冠”を達成。また投手としても復帰し、14試合で47イニングを投げて1勝1敗、防御率2.87、62奪三振を記録した。勝利貢献WAR（ファングラフス版）9.4は堂々のナ・リーグ1位だった。

56本塁打＆132打点のカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）を抑え、MVP投票では30人の記者から1位票を投じられた。2021、2023、2024年に続く満票受賞。米データ分析会社「コディファイ・ベースボール」は自社X（旧ツイッター）にて「MLB史上、MVPを満票で複数シーズン獲得した選手はショウヘイ・オオタニ以外にいない。今や4度も達成した。完全に馬鹿げている」と脱帽した。

そもそも2回の満票受賞の段階で史上初の偉業だったわけだが、4度目の受賞で改めて判明した“衝撃事実”に米ファンも仰天。「馬鹿げているようでいて、同時に『まあ、そうなるよね』とみんなが思っている」「史上最高の野球選手だと思うよ」「リアルタイムで見られるなんて信じられない」「『この世代の選手たちの中でどの位置にいるか』という議論を超えて、『歴代の偉大な選手の中でどこに入るのか』という段階に来ている」などと喝采が起きた。（Full-Count編集部）