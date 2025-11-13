昨年までの日本野球機構（NPB）に代わって、日本プロ野球選手会が初めて主催した「エイブル トライアウト2025」が12日、広島市のマツダスタジアムで開催された。38選手が参加し、阪神から戦力外となった森木大智投手（22）は、1安打1四球ながら最速149キロを計測し、現役続行へアピール。21年ドラフト1位右腕は「今のベストは出せた」と振り返り、吉報を待つ。

阪神から戦力外となった森木が、最速149キロを計測してアピールした。打者3人に対して2打数1安打1四球の結果に終わったものの、「久しぶりの実戦で今のベストは出せた」と振り返った。

「阪神での4年間は学びしかなかった。これを糧にして成長したい。世界一の投手になるという目標はまだ持っている。そのためのスタート」。ドラフト同期入団の前川や中川らから「（キャンプ地の）高知までミットの音を響かせてこい」と激励を受け臨んだマウンドで、やり切った表情を見せた。

「あとは、いい連絡を待つだけ。NPB以外のオファーについて今は言えない。（独立リーグの）高知も面白いかなとは思う」と現役にこだわり、吉報を待つ。 （鈴木 光）