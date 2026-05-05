卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」は5日、決勝トーナメント1回戦が行われ、日本女子はクロアチアと対戦。マッチカウント3ー0で勝利し、ベスト16進出を決めた。出場した3選手がいずれもストレート勝ちを収め、クロアチアとの実力差を示した日本女子。その戦いぶりを中国メディアも称賛した。 ■橋本も今大会初勝利 日本女子はシード順位決定戦となったグル