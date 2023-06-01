映画『バイオハザード』の完全新作が、この秋公開されることが決定し（配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント）。その特報映像が全世界一斉公開となった。映画『バイオハザード』の完全新作が、この秋公開『バイオハザード』のシリーズ最新作のメガホンを取るのは『バーバリアン』（2022）や、エイミー・マディガンにアカデミー賞助演女優賞をもたらしたメガヒット作『WEAPONS/ウェポンズ』（2025）を手掛けたザック・ク