6人組グループ・Kis-My-Ft2の宮田俊哉が4月26日、千葉・幕張メッセで開催された『ニコニコ超会議2026』2日目に登場した。宮田は、「超コスプレ」「超ニコニコ盆踊り」「超スペシャルステージ」の3企画に出演し、多彩な魅力で会場を盛り上げた。【写真】観客とダンス！春思わすピンクの法被でステージを盛り上げた宮田俊哉「超スペシャルステージ」では、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」で放送中の月1冠番組「キスマイ宮