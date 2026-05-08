漫画家・高橋和希さんの代表作『遊☆戯☆王』の連載30周年を機とした初の原画展『高橋和希原画展 YU-GI-OH! ART WORKS』が、今冬に東京で開催されることが発表された。あわせて、テレビアニメで声優を務めた風間俊介（武藤遊戯役）と津田健次郎（海馬瀬人役）から祝福メッセージが寄せられた。【画像】闇遊戯使用のカオスソルジャー！三幻魔収録される『遊戯王OCG』新カード高橋さんは、漫画家としてはもちろん、キャラクタ