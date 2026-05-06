毎年発表される「世界幸福度報告書」で、2025年もフィンランドが8年連続で1位に選ばれました。「世界一幸せな国」として知られるこの国で、人々はどんな教育を受け、どんな暮らしをしているのでしょうか。その答えを探るため、フィンランドを訪れたのが、モデルとして活躍しながら上智大学で「サステナビリティ」と「教育」を研究する静華ジャズミンさんです。大学の授業プログラムの一環として現地を訪れ、マイナス20度にもなる北