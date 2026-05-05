「なぁに？」 つぶらな瞳でカメラを見つめる天使YouTubeチャンネル「Mythicbells」では、ペルシャ猫の子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「かわいすぎて一生見ていられる」「世界一かわいい子猫だ」の声が続出しました。【画像5枚】視聴者悶絶！これが、子猫のあざとすぎる“かまってポーズ”です！注目を集めたのは「Cute Persian kitten, Intrepid ? 07.30.11」という動画。主役は小さなバスケットの中で寝転がって