¡Úµð¿Í¡ÛÂçË¤¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬»ý¤Äà¥á¥âËâá¤Î°ìÌÌ¡¡¥Á¡¼¥àÆâ¤â¡Ö¥Ý¥¹¥È²¬ËÜÏÂ¿¿¡×¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ
¡¡µð¿Í¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¡¢Íèµ¨¤ÎÈôÌö¤Ë¸þ¤±¤Æ³Î¤«¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£º£µ¨½ªÈ×¡¢¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥Ú¥ó¡×¤ò°®¤ë»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£µ·î£±£²Æü¡¢½©¹¡¢Âç¹¾¤È£²ÂÐ£±¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é°ÜÀÒ¡£Íâ£±£³Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ç¡Ö£·ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤È¤·¤ÆÂ¨¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢£±¹æ¥½¥í¤ò´Þ¤à¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¤¹¤°¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡££¶·î¤Ë°ìÅÙÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢£¸·î¤Ë¤Ï·î´Ö£µËÜÎÝÂÇ¤ÈÎÌ»º¡£ºÇ½ªÅª¤Ë£·£·»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£±Ê¬£±ÎÒ¡¢£´£¹°ÂÂÇ£³£¹ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢°éÀ®½Ð¿È¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë£±£±ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î¡ÖÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë±¢¤ÎÅØÎÏ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö²¬ËÜ¡ÊÏÂ¿¿¡Ë¤¬Éüµ¢¤·¤¿£¸·îº¢¤«¤é¡¢¥¹¥³¥¢¥é¡¼¼¼¤Ëµð¿Í¤ÎµåÃÄ¼êÄ¢¤ò¤â¤é¤¤¤Ë¹Ô¤¡¢¤½¤³¤ËÇÛµå¤äÂÇ·â¤Îµ¤¤Å¤¤òºÙ¤«¤¯½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤«¤é¤âàµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÁ´Éô¥á¥â¤Ë»Ä¤»á¤È½õ¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Î¢¤Ç¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤ä¥³¡¼¥Á¤Ë¼ÁÌä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤ä¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¥Î¡¼¥È¤òËä¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¥Ù¥ó¥Á¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¼«¿È¤ÎÂÇÀÊ¸å¤ËÀÅ¤«¤Ë¥Ú¥ó¤òÁö¤é¤»¤ë»Ñ¤¬¡¢²¿ÅÙ¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¡¢¼çË¤¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬µåÃÄÂ¦¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÍÆÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¡Ö¡Ê²¬ËÜ¤µ¤ó¤Î¡ËÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡ØÀäÂÐ¡¢²¶¤¬ÂÇ¤Ä¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ïà¥á¥âËâá¤È²½¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶µ¤¨¤òµÛ¼ý¤·¡¢¿·Å·ÃÏ¤ÇÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¥í¥Þ¥óË¤¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ë¡Ö¥Ý¥¹¥È²¬ËÜ¡×¤ÎºÂ¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬Áý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£
¡¡¤Ò¤¿¤à¤¤Ëµ¤·¤¿°ì¹Ô°ì¹Ô¤¬¡¢¼¡Âå¤Î£Ç¼çË¤¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤ò³Î¼Â¤Ë¾å¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£