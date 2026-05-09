◆米大リーグブルージェイズ―エンゼルス（８日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が８日（日本時間９日）、本拠地・エンゼルス戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、３回に７試合連続安打となる中前適時打で先取点をたたき出した。エンゼルスの先発は左腕のデトマーズ。４月２０日（同２１日）に対戦した際には、１三振を喫するなど３打数無安打に抑え込まれてい