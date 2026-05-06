◇MLB レイズ4-3ブルージェイズ(日本時間6日、トロピカーナ・フィールド)岡本和真選手が5月に入りホームランを量産しています。この日「3番・サード」でスタメン出場の岡本選手は初回、相手先発のドルー・ラスムセン投手が3球目に投じたアウトコースのストレートをとらえると、高く上がった打球はライト方向へと伸びてスタンドへ着弾。先制に成功しました。その後チームは8回に逆転され敗れましたが、岡本選手はこの日に第10号を放