◆米大リーグレイズ３―０ブルージェイズ（６日、米フロリダ州セントピーターズバーグ＝トロピカーナフィールド）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が６日（日本時間７日）、敵地・レイズ戦に「２番・三塁」でスタメン出場し、３打数１安打、１四球で、２試合連続弾とはならなかったが、６試合連続安打、９試合連続出塁をマークした。チームは４安打無得点と打線が沈黙して敗れて４連敗となった。レイズの先発は２１〜