◆米大リーグブルージェイズエンゼルス（８日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ岡本和真内野手（２９）が８日（日本時間９日）、本拠地・エンゼルス戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、３回の２打席目に先制の適時打を放つなど３打数１安打１打点で好守も連発した。ブルージェイズはリードを守って連敗を「４」で止めた。岡本は、試合直後のグラウンドでのインタビューで「なんとか