暑い日が続いた今年。体に疲れが溜まった状態で、秋を迎えた人も多いはず。

季節の変わり目は、昼夜の寒暖差や日照時間の変化によって体調管理がさらに難しくなります。

「しっかり寝ても疲れが残る…」「体がダルくてやる気が出ない…」。そんな時は、意識的に自分をいたわる時間（セルフケア）を大切にしたいもの。

さまざまなブランドが次々と新規参入していますが、コスパよく購入できるリカバリーウェアがあるんです。それは、AOKI（アオキ）の「RECOVERY CARE+（リカバリーケアプラス）」。

リカバリーウェアが1万円以下で買える！

「リカバリーケアプラス」は一般医療機器へ届出をしているリカバリーウェアで、2022年6月に発売開始し一週間で完売した人気アイテムです。

高価なリカバリーウェアが多い中、上下セットで1万円以下とリーズナブルな価格帯は魅力的。

高純度セラミック繊維を採用し、身体から発する遠赤外線エネルギーを輻射（ふくしゃ）してくれます。

また、高純度セラミックは繊維糸に練り込み加工されており、洗濯しても効果は持続。自宅の洗濯機でも洗えて、長く使い続けられるのは嬉しいですね。

肌触りのよい素材だからストレスフリー。パジャマや部屋着にぴったりのアイテムです

綿混素材を使用し、滑らかで軽い着心地が特長。ソフトな肌触りで、部屋着やパジャマとしても着用できるホーム＆スリープウェアです。

「リカバリーケアプラス」は素肌に近い状態での着用が推奨されていますが、ソフトタッチな滑らかさもあり、素肌に触れても違和感がありません。

生地は厚過ぎず薄過ぎず、伸縮性もあるため就寝中でも快適に過ごせます。

様々な体型にフィットするユニセックスデザインもGOOD。

トップスはクルーネックの長袖で、お腹回りはゆったり設計。動きやすく、楽な着心地を実現しています。

肩やアームホールも大きめで、丈感もやや長いのでオシャレな着こなしをサポート。共地カフス仕様の袖口はまくりやすく、手洗い時に汚れにくいのもポイントです。

股下の深いパンツはゆとりのある長さで、足首の露出を軽減。気になる足元の冷え対策にも配慮した設計です。

パンツの左右にはポケットがあり、小物が入れられるのも助かります。

黒や紺、ライトグレー、ピンクなどカラーバリエーションも豊富です。

「リカバリーケアプラス」でおうち時間をさらに快適に過ごしましょう！

