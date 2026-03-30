ミスタードーナツから、春にぴったりの新感覚ドリンクが登場♡台湾発祥のスイーツ「フングイ」を使った『ぷにゅんフングイフルーツティ』は、見た目の華やかさとクセになる食感が魅力です。フルーツと紅茶のバランスも絶妙で、気分まで明るくなる一杯に♪おでかけのお供にも、おうち時間にもぴったりな注目ドリンクをチェックしてみてください。 ぷにゅん食感が新しい魅力 『ぷにゅんフン