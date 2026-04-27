レディースブランドHoneysから、ポケモンたちのやさしい世界観を楽しめる「ポケピース」コレクションが登場しました。2026年4月27日（月）より、公式オンラインショップと全国店舗で発売中。毎日に取り入れやすいTシャツやパンツ、ソックスなど、気負わず楽しめるラインアップがそろいます。癒しと可愛さをさりげなくプラスしたい方にぴったりの新作です♡ Tシャツは選べる2タイプ展開 コレクションの主役