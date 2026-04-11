2026年4月11日（土）はラッキーデー。おうち時間を大切にしたい日です。この日をどう過ごすのが正解？開運のヒントを、人気占い師・水晶玉子さんに教えていただきました。4/11（土）は一粒万倍日！おうち時間を充実。自分を満たすひとときを家の中で過ごす時間を大切にすると幸運度がアップ！ のんびり過ごすのもよし、料理の作りおきや大掃除をするのもよし。大切なのは「心が満たされること」を選ぶこと。好きな音楽を流す、お