さくらももこ原作の人気作品「コジコジ」とFREAK’SSTORE(フリークスストア)がコラボレーション。さらにサウナグッズブランド「SAUVENIR(サウベニア)」を加えたトリプルコラボアイテムが登場しました。館内着をイメージしたセットアップや、サウナから普段使いまで楽しめるタオルセットなど、思わず癒されるラインアップが勢ぞろい♡2026年3月19日(木)より全国のFREAK’SSTORE店舗およびオンラインストアに