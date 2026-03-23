ハーゲンダッツから、春夏にぴったりな新作アソートボックスが登場♡今回のテーマは“和素材×洋スイーツ”。いちご練乳や抹茶、あずきといった馴染み深い和の素材を、ハーゲンダッツならではの贅沢なアイスに仕立てた特別なラインアップです。ひとで3つの味わいを楽しめるから、自分へのご褒美にもシェアにもぴったり。春気分を感じる新作をチェックして♪ 和×洋で楽しむ新作アソー