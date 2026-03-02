無印良品では、毎年人気の季節限定桜シリーズとして、お菓子だけでなくドリンク商品も登場しています。春の訪れを感じる香りや味わいを取り入れたドリンクは、おうち時間のティータイムやお花見のおともにもぴったりです。今回は、特におすすめの3つを紹介します。ドリンクから春気分を楽しんでみて。桜の風味でとっても癒される...●おうちで味わうカフェメニューふんわり桜ラテ（390円） 塩漬けした桜の葉と、花にホワイトチョ