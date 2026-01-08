カービィたちと一緒に癒やしのお家時間が過ごせる大人気シリーズ「Kirby★Diary」第2弾がやってきました！☆お家時間を楽しむカービィたちが可愛い新作シリーズをチェック！（写真9点）＞＞＞任天堂の人気ゲーム『星のカービィ』をモチーフにしたフリューのアミューズメント専用景品（以下プライズ）シリーズ「Kirby★Diary」に待望の第2弾が新登場！フリューがお届けする「星のカービィ」プライズのオリジナルシリーズ「Kirby★Di