ネイルの柄を愛猫の目の色とお揃いの柄にした飼い主さん。ネイルの柄を使って猫ちゃんと遊ぶ光景が楽しいと、表示回数71万回を超えて話題となっています。その光景を見た人からは、「猫好きさんなら絶対やりたくなるやつ」「ネイルのクオリティ高すぎ」と、絶賛の声が寄せられることとなりました。 【写真：ネイルの柄を『愛猫の目の模様そっくり』にしてもらった結果…カッコよすぎる光景】 猫ちゃんの目にそっくりな柄のネ